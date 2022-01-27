В Севастополе сегодня снова «минировали» школы

Правительство Севастополя сегодня снова получило ложные сообщения о «минировании» образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В адрес правительства города Севастополя поступили очередные ложные сообщения о минировании городских образовательных учреждений. В настоящее время сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб обследуют указанные объекты и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций, — говорится в сообщении.

Как и ранее, сообщение было ложным. В ходе проверки взрывоопасных предметов и веществ не выявлено, жизни горожан ничего не угрожает.

Правительство города Севастополя призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике, – подчеркнули в пресс-службе.

Аналогичные сообщения фиксировались за последнюю неделю уже дважды.

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