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В Севастополе – ограничение движения

В Севастополе снимают сериал «Обоюдное согласие». Предупреждают об ограничениях движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:34 05.08.2021

На период съемок художественного сериала «Обоюдное согласие» на некоторых дорогах Севастополя будут ограничивать движение на нескольких дорогах Севастополя. А именно:

  • Ограничения вводятся с 21:00 4 августа до часу ночи 5 августа на участке автодороги «Подъезд к спецобъекту 3 (Батилиман)» от поворота на оздоровительный центр «Чайка» до конца трассы. Запрет будет действовать не более 10 минут в час.
  • 9 августа с 7:00 до 19:00 на участке автодороги «Танковое – Оборонное» от Ялтинской трассы в сторону села Хмельницкое будут вводиться ограничения продолжительностью не более 15 минут в час.
  • 11 августа в период с 16:00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено по ул. Советской от пересечения с ул. Сергеева-Ценского до пересечения с ул. Людмилы Павличенко. Продолжительность — не более 10 минут в час.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

В Севастополе снимают сериал "Обоюдное согласие". Предупреждают об ограничениях движения

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