В Севастополе спортивные федерации обсудили планы на год

В Севастополе прошло совещание по вопросам развития физкультуры и спорта региона в 2021 году. В нем приняли участие вице-губернатор Игорь Михеев, начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, руководители спортивных федераций города.

На встрече была презентована единая форма для севастопольских спортсменов – участников сборных команд города.

Также обсуждались вопросы развития спорта в Севастополе, в том числе строительства новых спортивных объектов, размещения различных секций в одном корпусе, увеличение количества соревнований и ставки для дополнительного тренерского состава.

Власти уверяют: новые спортивные объекты в Севастополе обязательно будут. В Верхнесадовом (под Севастополем) уже началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Укрепление материальной, тренировочной базы станет залогом новых побед севастопольского спорта. Еще важнее — такие встречи глаза в глаза. В диалоге можно решить немало проблемных вопросов, — уверен первый вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, который также принял участие в этом совещании.

Тем более, что спортсменам, и особенно боксерам, представляющим город-Герой на состязаниях различных уровней, есть чем гордиться.

Молодые севастопольские боксеры достойно показали себя на Первенстве ОГФСО «Юность России» среди юниоров, юношей, девушек и девочек (проходит в эти дни на Ставрополье).

Севастополец Дмитрий Шиповский принимает участие в тренировочном мероприятии Национальной сборной России по боксу. Сборы проходят в посеелке Эльбрус на спортивной базе «Озон», расположенной на высоте 1800 метров над уровнем моря. Тренировочное мероприятие является подготовкой к турниру и Олимпийским играм 2021 года.

Севастопольская спортсменка, мастер спорта международного класса Елена Гапешина принимает участие в тренировочном мероприятии Национальной женской сборной по боксу. Сборы проходят в Сочи с 10 февраля по 2 марта. Впереди у нашей спортсменки много ответственных соревнований сезона 2021 года.

Спортсмены и тренеры Севастополя показывают достойные результаты… А взамен просят немного – внимания властей. Любые вопросы решаются в диалоге.

Очень важно слышать федерации. Сегодня было озвучено ряд вопросов, которые не требуют каких-то глобальных решений. Их можно решить в текущем режиме – без выделения больших средств, без строительства инфраструктуры. Ряд вопросов касались перспектив развития севастопольского спорта, например, строительства Дворца спорта. Эти вопросы должны рассматриваться в рамках стратегии развития спорта в Севастополе, — подвел итоги встречи вице-губернатор Игорь Михеев.

Фото: Федерация бокса Севастополя, ОД «Доброволец».