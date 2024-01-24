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В Севастополе стартовал литературно-гастрономический проект «БиблиоКулинария»
Иллюстрация: Культура.РФ

В Севастополе стартовал литературно-гастрономический проект «БиблиоКулинария»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:18 24.01.2024

24 января в Севастополе стартовал литературно-гастрономический проект «БиблиоКулинария». На первой лекции-встрече «Кулинарный путеводитель Пушкина» (прошла в библиотеке им. Толстого) гостям рассказали, был ли великий русский гений гурманом, какие блюда любил, поделились рецептами и интересными гастрофактами о поэте.

Как сообщили организаторы, литературно-гастрономический проект «БиблиоКулинария» рассчитан на год. За это время для участников проведут 12 встреч, в ходе которых познакомят с интересными фактами из жизни русских писателей и поэтов, их кулинарными пристрастиями, предложат изучить тему кулинарии в литературных произведениях, научат самостоятельно готовить некоторые блюда.

Что готовила Сашеньке Пушкину любимая няня Арина Родионовна, любил ли карасей в сметане Антоша Чехонте, был ли вегетарианцем великий Лев Николаевич, а Достоевский – сладкоежкой? Об этом и многом другом и узнают участники проекта, – говорится в анонсе проекта»БиблиоКулинария».

Подробная информация о проекте – здесь.

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