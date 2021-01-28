В Севастополе стартует Школа волонтеров культуры

Школа волонтеров культуры — первая образовательная программа для волонтеров в сфере культуры города Севастополя и Крыма. Как отметили в правительстве города, такой проект в Севастополе реализуется впервые. Открытие школы состоится 2 февраля в онлайн-формате.

Образовательная программа школы включает в себя темы, связанные с развитием компетенций в сфере многовековой культуры. Со 2 февраля начнутся первые образовательные блоки, где участники приобретут навыки в сфере событийного волонтерства и волонтерства культурного наследия, а уже с 22 марта по 30 апреля волонтёры культуры смогут применить полученные навыки на практике, — сообщили в правительстве.

Спикерами школы будут выступать представители органов власти города Севастополя и руководители общественных объединений. После прохождения обучения и практики проекта в Севастополе будет дан старт Всероссийскому общественному движению «Волонтёры Культуры» в Севастополе численностью около 100 человек.

Принять участие в Школе Волонтёров Культуры смогут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в городе Севастополе. Подать заявку на участие можно через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Проект стал победителем Конкурса молодежных проектов в 2020 году и реализовывается при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополь и ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ города Севастополя».