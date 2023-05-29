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В Севастополе стрельба и взрывы – проходят тренировки военных
Фото: pikist.com

В Севастополе стрельба и взрывы – проходят тренировки военных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:26 29.05.2023

Без паники, все-таки военно-морской город.

Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой военных, которая сопровождается стрельбой. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации, — написал Развожаев.

Напомним, Севастополь — главная база Черноморского флота. И это многое объясняет.

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