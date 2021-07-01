В Севастополе утвердили новые стандарты транспортного обслуживания

Правительство Севастополя на заседании приняло постановление об утверждении новых стандартов транспортного обслуживания. В рамках проекта к 2024 году будет осуществлена поэтапная стандартизация транспортного обслуживания в городе и осуществлен переход на новый качественный уровень.

Согласно стандарту, весь пассажирский транспорт должен быть оборудован системами кондиционирования и отопления, а количество пассажиров, которые могут ехать стоя, должно быть не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено.

По словам Павла Иено, перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка пассажиров-инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

Кроме этого, стандартом предлагается определить расстояние кратчайшего пешеходного пути к остановочному пункту: от многоквартирного дома до остановки — не более 400 метров, от индивидуального жилого дома – не более 700 метров. От поликлиник, больниц, учреждений социального обслуживания – не более 150 метров.