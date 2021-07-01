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В Севастополе утвердили новые стандарты транспортного обслуживания
иллюстрация: 14398 (pixabay.com)

В Севастополе утвердили новые стандарты транспортного обслуживания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:19 01.07.2021

Правительство Севастополя на заседании приняло постановление об утверждении новых стандартов транспортного обслуживания. В рамках  проекта к 2024 году будет осуществлена поэтапная стандартизация транспортного обслуживания в городе и осуществлен переход на новый качественный уровень.

Согласно стандарту, весь пассажирский транспорт должен быть оборудован системами кондиционирования и отопления, а количество пассажиров, которые могут ехать стоя, должно быть не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено. 

По словам Павла Иено, перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка пассажиров-инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

Кроме этого, стандартом предлагается определить расстояние кратчайшего пешеходного пути к остановочному пункту: от многоквартирного дома до остановки — не более 400 метров, от индивидуального жилого дома – не более 700 метров. От поликлиник, больниц, учреждений социального обслуживания – не более 150 метров.

С полным перечнем стандартов можно будет ознакомиться в документе постановления, который будет опубликован на сайте Правительства в разделе официальные документы .

В Севастополе утвердили новые стандарты транспортного обслуживания

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