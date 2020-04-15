В Севастополе уже выдано две тысячи электронных пропусков для выхода из дома

Как рассказала начальник Главного управления информатизации и связи правительства Севастополя Александра Осипова, QR-коды электронных пропусков наравне с ранее выданными бумажными пропусками позволяют работникам жизненно важных предприятий и ведомств передвигаться по городу в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса.

Для удобства наших юридических лиц мы с понедельника, 13 апреля, ввели выдачу пропусков в электронном виде. На портале Правительства Севастополя организован электронный сервис, который доступен по ссылке . Сюда требуется зайти, авторизоваться через единую систему идентификации Российской Федерации, и подать заявку на получение электронного пропуска, — отметила Александра Осипова.

Заявку может подавать как представитель предприятия на всех сотрудников, так и конкретный человек.

Дальше заявка маршрутизируется в соответствии с нашим внутренним распределением на конкретные ведомства. Для каждого органа власти создан свой личный кабинет, где можно увидеть все адресованные ему заявки. После изучения всех документов принимается решение о выдаче пропуска, или об отказе. Процесс этот много времени не занимает, — подчеркнула начальник Главного управления информатизации и связи.

В случае положительного решения система формирует автоматически QR-код, который в виде ссылки направляется на указанную в электронной почте заявку.

Александра Осипова отметила, что электронные пропуска ввели, чтобы максимально сократить контакты между людьми.

За бумажными пропусками людям приходилось ходить, что не отвечало задаче максимально уменьшить количество контактов, — пояснила она.



С 13 апреля поступило 3 тыс. заявок на оформление электронного пропуска, выдано 2 тыс. QR-кодов. При этом бумажные пропуска, которых было выдано около 90 тыс. штук, продолжают действовать.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.