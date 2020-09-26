В Севастополе за 43 с половиной миллиона рублей хотят создать «Ситуационный центр губернатора»

В Севастополе планируется создать информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр губернатора». Объявление о поиске подрядчика на эти работы размещено на официальном сайте госзакупок.

Основное назначение системы – обеспечение непрерывной информационно-аналитической поддержки губернатора города Севастополя в различных режимах функционирования: мониторинга обстановки, оперативного управления, стратегического планирования. Дополнительное назначение системы – обеспечивать возможность накопления, хранения и анализа информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе, в целях обеспечения поддержки принятия управленческих решений, – цитирует техзадание «Новый Севастополь» .

Начальная цена контракта – 43,6 млн. рублей.

Ситуационный центр губернатора презентовали в Севастополе в мае 2019 года в рамках наработок в области высоких технологий по построению информационных систем «Умного города». Тогда замдиректора НПО «Конверсия» «Ростеха» Олег Попов говорил о возможностях, которые даёт система: контролировать состояние объектов, отраслей региона в целом, принимать обоснованные решения.

В июне 2019 года правительство Севастополя и корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город».