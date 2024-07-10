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В Севастополе запретили массовые мероприятия – безопасность прежде всего
Фото: pikist.com

В Севастополе запретили массовые мероприятия – безопасность прежде всего

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 22:18 10.07.2024

Больше 50 человек не собираться!

В Севастополе прошло очередное заседание городского оперативного штаба. Обсуждались вопросы проведения массовых мероприятий.

Летом в Севастополе традиционно проходят выставки, спектакли под открытым небом, концерты, спортивные соревнования, на которые зачастую приходит много людей. Но сейчас у нас действует средний уровень реагирования, и из-за того, что атаки на город происходят нередко, наша главная задача — обеспечить безопасность людей, – прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Оперативный штаб рекомендует (почему такой глагол):

— Проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. При этом организаторам необходимо обеспечить для участников возможность одновременного укрытия в объектах капитального строительства в случае опасности. Место для укрытия должно располагаться максимум в 2-3 минутах ходьбы от места проведения мероприятия.

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— Городские мероприятия — те, которые проводят органы власти — где участвуют более 50 человек, проводить только при условии предварительного согласования мер безопасности с Оперативным штабом.

— Если обеспечить безопасность людей не получается — значит, от проведения мероприятия нужно отказаться.

Это вынужденная мера, но, повторюсь, главная задача — сделать так, чтобы все были под надёжной защитой, – отметил Развожаев.

И все-таки не ясно… у рекомендаций какой юридический статус?

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