В Севастополе завершается реставрация одного из символов Города-Героя – обелиска «Штык и парус»

С обелиска «Штык и парус» (официальное название — «Городу-Герою Севастополю») рабочие начали снимать строительные леса — завершается реставрация объекта. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обелиск построили в 1977 году, ремонта за все годы не было, и из-за несовершенства технологий строительства того времени он начал разрушаться. Поэтому было принято решение о его реставрации. По словам главы города, севастопольская компания-подрядчик отнеслась к этой работе с большим вниманием и уважением к объекту культурного наследия.

Инкерманский камень, из которого выполнен монумент, обработали специальными укрепляющими составами, а крепления облицовки заменили на нержавеющие; кроме того, специалисты разработали узлы крепления с надёжной, многоточечной системой фиксации камня. В ходе работ были отреставрированы скульптурные рельефы на северо-восточном фасаде обелиска (медаль «Золотая звезда» и Орден Ленина), восстановлены буквы Указа. Также были отреставрированы три горельефа на северо-восточном фасаде подпорной стены средней террасы, восстановлены буквы из декоративного бетона на южном фасаде подпорной стены средней террасы — утраченную часть надписи воссоздали по архивным материалам, — рассказал Развожаев.

Кроме того, строители обустроили террасы из мозаичного бетона, воссоздали двухцветный рисунок покрытия; установили дренажную систему, поставили подсветку и видеонаблюдение, сейчас оборудуют доступ для маломобильных групп населения.

На объекте остается закончить благоустройство территории: уже скоро рядом с обелиском установят лавочки и урны. Примерно через месяц на террасе обелиска установят отлитые копии пушек, которые были найдены при его строительстве и относились к Александровской батарее. Сами пушки находятся в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя.

Для посещения «Штык и парус» откроется в следующем году, после окончания всех работ.

Фото со страницы ВКонтакте М.Развожаева.