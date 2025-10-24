В Севастополе завершают капремонт грудного корпуса Городской больницы № 5

В Севастополе подходит к завершению капитальный ремонт второго блока грудного корпуса городской больницы № 5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка. Объект играет важную роль в системе педиатрической помощи: именно здесь оказывают медицинскую поддержку новорожденным и детям раннего возраста, а также их мамам. Ремонтные работы реализуются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» и направлены на создание современной, безопасной и комфортной среды для оказания высококачественной медицинской помощи.

Проектом капремонта предусмотрена полная замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, обновление тепловых сетей и монтаж нового отопительного оборудования, устройство современной канализации, а также монтаж вентиляции с многоступенчатой фильтрацией воздуха. Комплекс электромонтажных работ включил также установку автоматической пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. Все системы спроектированы с учетом энергоэффективности и резервирования — для бесперебойной работы в любых условиях. Проведен частичный ремонт перехода между корпусами — это улучшит логистику и сократит время перемещения персонала.

До конца октября строители смонтируют современный подъемник на второй этаж для транспортировки маленьких пациентов и организуют тамбурный лифтовой модуль, обеспечивающий контролируемый и безопасный доступ к палатам.

На сегодняшний день основной объем строительно-монтажных работ завершен. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные мероприятия по всем инженерным системам — вентиляции, сигнализации, видеонаблюдению, внутренней связи и другим. Параллельно осуществляется генеральная уборка помещений.

Одновременно с этим готовится техническая документация, проводятся проверки на соответствие санитарным и противопожарным нормам, оформляются заключения надзорных органов. После завершения всех этапов корпус будет официально введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов.

Проект был непростой — капитальный ремонт велся в здании, построенном по старым нормам, но под требования современной медицины. Это накладывало серьезные инженерные и архитектурные ограничения. Мы выполнили задачу, используя современные строительные решения и сертифицированные материалы, чтобы создать безопасную и функциональную среду для персонала и самых маленьких пациентов, — прокомментировал представитель подрядной организации.

По словам представителя заказчика, Единой дирекции капитального строительства, грудной корпус больницы № 5 — стратегически важный объект для города. Капитальный ремонт был запланирован с учётом многолетней эксплуатационной нагрузки и новых требований санитарных норм. Работа велась в постоянной связке с проектировщиками, подрядчиком и медицинским учреждением. В результате город получит современное, технологичное здание, полностью отвечающее задачам оказания медицинской помощи детям.

Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя