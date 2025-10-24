Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе завершают капремонт грудного корпуса Городской больницы № 5
Новости Республики
В Севастополе завершается капремонт грудного корпуса Городской больницы № 5 23 октября 2025 года Новости Версия для печати Фото 1 из 5 В Севастополе подходит к завершению капитальный ремонт второго блока грудного корпуса городской больницы № 5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка. Объект играет важную роль в системе педиатрической помощи: именно здесь оказывают медицинскую поддержку новорожденным и детям раннего возраста, а также их мамам. Ремонтные работы реализуются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» и направлены на создание современной, безопасной и комфортной среды для оказания высококачественной медицинской помощи. Проектом капремонта предусмотрена полная замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, обновление тепловых сетей и монтаж нового отопительного оборудования, устройство современной канализации, а также монтаж вентиляции с многоступенчатой фильтрацией воздуха. Комплекс электромонтажных работ включил также установку автоматической пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. Все системы спроектированы с учетом энергоэффективности и резервирования — для бесперебойной работы в любых условиях. Проведен частичный ремонт перехода между корпусами — это улучшит логистику и сократит время перемещения персонала. До конца октября строители смонтируют современный подъемник на второй этаж для транспортировки маленьких пациентов и организуют тамбурный лифтовой модуль, обеспечивающий контролируемый и безопасный доступ к палатам. На сегодняшний день основной объем строительно-монтажных работ завершен. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные мероприятия по всем инженерным системам — вентиляции, сигнализации, видеонаблюдению, внутренней связи и другим. Параллельно осуществляется генеральная уборка помещений. Одновременно с этим готовится техническая документация, проводятся проверки на соответствие санитарным и противопожарным нормам, оформляются заключения надзорных органов. После завершения всех этапов корпус будет официально введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов. «Проект был непростой — капитальный ремонт велся в здании, построенном по старым нормам, но под требования современной медицины. Это накладывало серьезные инженерные и архитектурные ограничения. Мы выполнили задачу, используя современные строительные решения и сертифицированные материалы, чтобы создать безопасную и функциональную среду для персонала и самых маленьких пациентов», — прокомментировал представитель подрядной организации. По словам представителя заказчика, Единой дирекции капитального строительства, грудной корпус больницы № 5 — стратегически важный объект для города. Капитальный ремонт был запланирован с учётом многолетней эксплуатационной нагрузки и новых требований санитарных норм. Работа велась в постоянной связке с проектировщиками, подрядчиком и медицинским учреждением. В результате город получит современное, технологичное здание, полностью отвечающее задачам оказания медицинской помощи детям. Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершают капремонт грудного корпуса Городской больницы № 5

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:34 24.10.2025

В Севастополе подходит к завершению капитальный ремонт второго блока грудного корпуса городской больницы № 5 – Центра охраны здоровья матери и ребенка. Объект играет важную роль в системе педиатрической помощи: именно здесь оказывают медицинскую поддержку новорожденным и детям раннего возраста, а также их мамам. Ремонтные работы реализуются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» и направлены на создание современной, безопасной и комфортной среды для оказания высококачественной медицинской помощи.

Проектом капремонта предусмотрена полная замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, обновление тепловых сетей и монтаж нового отопительного оборудования, устройство современной канализации, а также монтаж вентиляции с многоступенчатой фильтрацией воздуха. Комплекс электромонтажных работ включил также установку автоматической пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. Все системы спроектированы с учетом энергоэффективности и резервирования — для бесперебойной работы в любых условиях. Проведен частичный ремонт перехода между корпусами — это улучшит логистику и сократит время перемещения персонала.

До конца октября строители смонтируют современный подъемник на второй этаж для транспортировки маленьких пациентов и организуют тамбурный лифтовой модуль, обеспечивающий контролируемый и безопасный доступ к палатам.

На сегодняшний день основной объем строительно-монтажных работ завершен. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные мероприятия по всем инженерным системам — вентиляции, сигнализации, видеонаблюдению, внутренней связи и другим. Параллельно осуществляется генеральная уборка помещений.

Узнайте больше:  Нацпроект "Семья": в Севастополе строят новый детский сад

Одновременно с этим готовится техническая документация, проводятся проверки на соответствие санитарным и противопожарным нормам, оформляются заключения надзорных органов. После завершения всех этапов корпус будет официально введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов.

Проект был непростой — капитальный ремонт велся в здании, построенном по старым нормам, но под требования современной медицины. Это накладывало серьезные инженерные и архитектурные ограничения. Мы выполнили задачу, используя современные строительные решения и сертифицированные материалы, чтобы создать безопасную и функциональную среду для персонала и самых маленьких пациентов, — прокомментировал представитель подрядной организации.

По словам представителя заказчика, Единой дирекции капитального строительства,  грудной корпус больницы № 5 — стратегически важный объект для города. Капитальный ремонт был запланирован с учётом многолетней эксплуатационной нагрузки и новых требований санитарных норм. Работа велась в постоянной связке с проектировщиками, подрядчиком и медицинским учреждением. В результате город получит современное, технологичное здание, полностью отвечающее задачам оказания медицинской помощи детям.

Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x