В Севастополе завершено благоустройство сквера на ул. Павла Корчагина

Благоустройство общественной зоны отдыха — сквера на ул. Павла Корчагина — произведено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в ходе оценки выполненных работ сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Состоялся осмотр еще одного общественного пространства перед приемкой выполненных работ. Парк уже открыт для населения. Территория для отдыха рассчитана для разных категорий граждан – предусмотрены прогулочные зоны, зоны отдыха, детская игровая зона.

В сквере установлено освещение, с применением современных светодиодных ламп, вымощены плиткой дорожки, высажены новые зеленые насаждения, в том числе и создан из них лабиринт, произведена оздоровительная обрезка деревьев, что росли здесь ранее, обустроена поливочная водопроводная система, установлены перголы, обеспечивающие теневые зоны, скамейки, урны. Обеспечена доступность среды — пешеходные переходы с тактильными элементами, в том числе и понижение бордюра. Здесь также обустроен переход в смежный «Динопарк» и синхронизирована работа остановочного комплекса, – сообщил Евгений Горлов.