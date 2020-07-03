В Севастополе завершилась неделя защиты трудовых прав

Депутаты всех уровней, эксперты Ассоциации юристов России, а также представители органов исполнительной власти Севастополя ведут дистанционные приемы, на которых консультируют граждан по вопросам трудовых прав. В Севастополе тематические приемы проходили с 29 июня по 3 июля в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Прием вели руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании Севастополя Татьяна Лобач, депутат Госдумы Дмитрий Белик, исполнительный директор — руководитель вппарата СРО Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Марина Веремчук.

Вопросы, волнующие жителей города, касаются вынужденной потери рабочих мест в результате объявления режима повышенной готовности, нарушения режима труда и отдыха, регламентации удаленного графика работы.

Напомним, в мае 2020 года юристы проводили консультации в рамках Недели защиты трудовых прав. Однако последующий опрос по проблемам, касающимся трудовых отношений, проведенный центральной общественной приемной Председателя партии, выявил системные нарушения в регионах. О них заявили 24% респондентов. Поэтому было решено провести неделю приемов повторно.

Юристы приемной и партнерских организаций дают необходимые консультации и оказывают помощь при досудебном урегулировании споров, в составлении исковых заявлений в тех случаях, когда суд неизбежен. Мы надеемся, что это поможет людям как можно быстрее вернуться к работе и привычному ритму жизни, — сказала председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

В этой связи первоочередную актуальность приобретает федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Проект этого закона обсуждается в регионах, в том числе и в Севастополе.

Современные реалии поставили нас перед необходимостью реагировать на трансформацию трудовых взаимоотношений. Все мы понимаем, насколько важны внесения изменений. Предлагаемые изменения регламентируют как права, так и обязанности работодателя, а главное, работника. Мы обязаны защитить интересы трудового населения, — сказал заместитель секретаря СРО партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

Фото: СРО ЕР.