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В Севастопольском казачьем округе выбрали атамана
Фото: "Вести-Севастополь"

В Севастопольском казачьем округе выбрали атамана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:23 20.12.2021

В Севастопольском казачьем округе состоялись выборы окружного атамана и органов управления.

Как сообщают «Вести-Севастополь», выборы прошли на Большом отчетно-выборном круге окружного казачьего общества. На рассмотрение были представлены три кандидатуры. Окружным атаманом большинством голосов выбран Александр Красюк. Он занимал должность атамана ОКО «Севастопольский казачий округ» на протяжении предыдущих пяти лет.

Кроме этого, казаки на собрании рассмотрели вопросы взаимодействия с Черноморским казачьим войском и создание стационарных постов добровольных пожарных команд казачьих обществ. Также, как рассказал Александр Красюк, в Севастополе планируется открытие молодежных казачьих центров.

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На круге подвели итоги минувшего года. Атаман напомнил об утверждении госпрограммы, по которой на государственную и иную службу казачества будут выделяться субсидии из бюджета региона. В ближайших планах организации – создание стационарных постов добровольных пожарных команд казачьих обществ и молодёжных казачьих центров.

В Севастопольском казачьем округе выбрали атамана

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