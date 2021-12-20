В Севастопольском казачьем округе выбрали атамана

В Севастопольском казачьем округе состоялись выборы окружного атамана и органов управления.
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Кроме этого, казаки на собрании рассмотрели вопросы взаимодействия с Черноморским казачьим войском и создание стационарных постов добровольных пожарных команд казачьих обществ. Также, как рассказал Александр Красюк, в Севастополе планируется открытие молодежных казачьих центров.
На круге подвели итоги минувшего года. Атаман напомнил об утверждении госпрограммы, по которой на государственную и иную службу казачества будут выделяться субсидии из бюджета региона. В ближайших планах организации – создание стационарных постов добровольных пожарных команд казачьих обществ и молодёжных казачьих центров.
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