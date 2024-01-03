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В севастопольском поселке Любимовка отремонтировали Дом культуры

В севастопольском поселке Любимовка отремонтировали Дом культуры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:27 03.01.2024

В севастопольском поселке Любимовка в Новом году принимает зрителей обновленный Дом культуры. Благодаря национальному проекту «Культура» здесь провели капитальный ремонт.

В Доме культуры обновили зрительный зал на 400 мест, установили комфортные кресла. Закупили новое оборудование: свет, звук и «одежду» сцены; создали хореографический и вокальные классы, обустроили большие гримерные, помещения для репетиций оркестра народных инструментов «Легенда». Сейчас рассматривается вопрос увеличения количества творческих коллективов, которые смогут заниматься на базе этого учреждения, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ДК был основан в 1955 году как летний кинотеатр — площадка без крыши. В 1962 году появилось капитальное здание. Но со времени постройки (!) его не ремонтировали, в нем не было отопления и санузла. В ходе капремонта специалисты провели все инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, чтобы сделать фойе визуально светлее и просторнее. В здании обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан.

В Любимовке Дом культуры — популярное место, сюда уже приезжают выступать другие театры. Например, на Новый год артисты севастопольского ТЮЗа представили местным ребятам сказку «Серебряное копытце», — заметил Михаил Развожаев.

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