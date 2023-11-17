В Симферополе административная комиссия выписала штрафов на 275 тысяч рублей

В Симферополе административная комиссия рассмотрела 41 материал о правонарушениях. По результатам заседания наложены штрафные санкции на общую сумму 275 тысяч рублей.

По данным первого заместителя, большая часть нарушений зафиксирована в части осуществления незаконной торговли, остальные – незаконное размещение наружной рекламы, стоянки транспорта, а также складирование и хранение строительных материалов.

По итогам заседания комиссией вынесены решения о наложении штрафных санкций по 35 административным материалам, по 5 – предупреждение и по одному материалу назначен перенос, — сообщили в администрации крымской столицы.

Уточняется, что административную ответственность понесут индивидуальные предприниматели и физические лица и юридические лица.