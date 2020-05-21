В Симферополе будут судить «радушную хозяйку»: прописывала у себя дома иностранцев

В Симферополе перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в фиктивной поставке на учет по месту пребывания 11 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Прокуратура Центрального района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительнице по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), — говорится в сообщении.

По версии следствия обвиняемая в феврале 2020 года привлекла для производства ремонтных работ в арендуемом ею помещении 7 граждан Республики Узбекистан, Киргизской и Азербайджанской Республик, после чего, по просьбе ранее знакомого лица поставила указанных иностранных граждан на миграционный учет по месту ее жительства. Кроме того, она же поставила на учет по месту пребывания еще 4 иностранцев.

При этом иностранные граждане в принадлежащей обвиняемой квартире, в которой кроме последней зарегистрированы еще 3 членов ее семьи, фактически не проживали. Таким образом, обвиняемая фиктивно поставила на учет по месту пребывания 11 иностранных граждан, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.