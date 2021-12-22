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В Симферополе до 9 января перекрыли одну из центральных улиц города

В Симферополе до 9 января перекрыли одну из центральных улиц города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 22.12.2021

В Симферополе до 9 января перекрыта улица Горького. Причину назвали в администрации крымской столицы:

В связи с проведением на территории города мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам.  Движение ограничено до 09.01.2022 на месте проведения мероприятий по улице Горького (на участке от пр. Кирова до ул. Пушкина). Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.

Уточняется, что на данном участке запрещена парковка транспортных средств и обеспечено круглосуточное дежурство эвакуатора.

В Симферополе до 9 января перекрыли одну из центральных улиц города

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