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В Симферополе готовят проект благоустройства Гагаринского парка
Фото: ЦУР РК

В Симферополе готовят проект благоустройства Гагаринского парка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:59 28.02.2024

В Симферополе за десять лет обновили большое количество общественных территорий и променадных зон. В ближайшее время власти приступят к проектированию благоустройства главного городского парка — имени Гагарина. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

По его словам, в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы в Екатерининском саду. Там будет проведена третья очередь благоустройства. На финишную прямую вышли работы в парке Тренева. Завершить обновление места отдыха жителей и гостей города планируют в ближайшие дни.

Кроме того, в этом году мы будем благоустраивать 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. А в рамках муниципальных мероприятий будем ремонтировать междворовые проезды. Таким образом мы сделаем больше 20 дворов, – отметил Михаил Афанасьев.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Михаил Афанасьев рассказал о ремонте и грейдировании дорог, работе общественного транспорта, планах по строительству школ и ответил на другие вопросы, волнующие симферопольцев.

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Запись эфира доступна по ссылке по ссылке.

 

 

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