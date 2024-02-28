В Симферополе готовят проект благоустройства Гагаринского парка

В Симферополе за десять лет обновили большое количество общественных территорий и променадных зон. В ближайшее время власти приступят к проектированию благоустройства главного городского парка — имени Гагарина. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

По его словам, в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы в Екатерининском саду. Там будет проведена третья очередь благоустройства. На финишную прямую вышли работы в парке Тренева. Завершить обновление места отдыха жителей и гостей города планируют в ближайшие дни.

Кроме того, в этом году мы будем благоустраивать 10 дворовых территорий. На всех объектах работы уже начались. А в рамках муниципальных мероприятий будем ремонтировать междворовые проезды. Таким образом мы сделаем больше 20 дворов, – отметил Михаил Афанасьев.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Михаил Афанасьев рассказал о ремонте и грейдировании дорог, работе общественного транспорта, планах по строительству школ и ответил на другие вопросы, волнующие симферопольцев.

Запись эфира доступна по ссылке по ссылке.