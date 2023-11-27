В Симферополе коммунальщики убирают поваленные ураганным ветром деревья

За минувшие сутки в Симферополе поступило более 80 обращений граждан по поваленным веткам и деревьям. По информации администрации крымской столицы, в ночную смену ликвидировано 27 заявок. Также в ночное время 12 единиц специализированной техники посыпали участки улично-дорожной сети противогололёдным материалом. С утра бригады МБУ «Город» занимаются распилом и ликвидацией поваленных деревьев.

В настоящее время распил и ликвидация поваленных веток и деревьев ведётся по улице Дмитрия Ульянова. Порядка 10 бригад муниципального учреждения осуществляют работу по ликвидации обращений граждан по поваленным деревьям, — отметили в городской администрации.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» Николай Коновалов сообщил, что в городе задействованы 7 бригад по устранению аварийных ситуаций на сетях электроснабжения.

Безусловно, основная тема повестки на сегодняшний день – последствия штормового ветра и осадков. Ситуация в городе стабильная. Все городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Профильным службам и структурам мной дано поручение до конца текущих суток устранить последствия непогоды, — сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.