Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе междугородние троллейбусы снова отправляются от ж/д вокзала

crimeapress_news

 В Симферополе междугородние троллейбусы снова отправляются от ж/д вокзала
Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Симферополе междугородние троллейбусы снова отправляются от ж/д вокзала

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 04.01.2020

«Крымтроллейбус» меняет схему движения междугородних троллейбусов в Симферополе. Они снова отправляются от железнодорожного вокзала и идут через центр города.

В связи с возобновлением троллейбусного движения по улице Александра Невского и продолжения ремонтных работ мостового сооружения по улице Гагарина вводятся изменения в маршруты следования междугородних троллейбусов №52 «Симферополь – Ялта» и №52а «Симферополь – Алушта». Отправления междугородних троллейбусов осуществляются от Железнодорожного вокзала г. Симферополя с последующим следованием по ул. А. Невского, через площадь Советская, площадь Куйбышева с выходом на Ялтинское шоссе по ул. Киевская, — сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

«Нововведение» действует с 3 января.

В Симферополе междугородние троллейбусы снова отправляются от ж/д вокзала

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.