 В Симферополе междугородние троллейбусы снова отправляются от ж/д вокзала

«Крымтроллейбус» меняет схему движения междугородних троллейбусов в Симферополе. Они снова отправляются от железнодорожного вокзала и идут через центр города.

В связи с возобновлением троллейбусного движения по улице Александра Невского и продолжения ремонтных работ мостового сооружения по улице Гагарина вводятся изменения в маршруты следования междугородних троллейбусов №52 «Симферополь – Ялта» и №52а «Симферополь – Алушта». Отправления междугородних троллейбусов осуществляются от Железнодорожного вокзала г. Симферополя с последующим следованием по ул. А. Невского, через площадь Советская, площадь Куйбышева с выходом на Ялтинское шоссе по ул. Киевская, — сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».