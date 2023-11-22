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В Симферополе может появиться 27-й (в стране) исторический парк «Россия – моя история»  

В Симферополе может появиться 27-й (в стране) исторический парк «Россия – моя история»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:03 22.11.2023

В Симферополе планируют построить исторический парк нового поколения «Россия — моя история».  Об этом сегодня сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в пресс-центре РИА Новости Крым.

Это интерактивные экспозиции для школьников и взрослых, которые рассказывают о нашей истории, причем в очень увлекательном формате, — сказал глава Крымской митрополии.

Кроме того, он добавил, что такой же проект, возможно, будет реализован в «Артеке».

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В стране уже открыли 26 таких парков. Причем два последних возвели в Луганске и Мелитополе.

 

В Симферополе может появиться 27-й (в стране) исторический парк «Россия – моя история»

Фото: kuda-spb.ru

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