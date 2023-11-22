В Симферополе может появиться 27-й (в стране) исторический парк «Россия – моя история»  

В Симферополе планируют построить исторический парк нового поколения «Россия — моя история». Об этом сегодня сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в пресс-центре РИА Новости Крым.
Это интерактивные экспозиции для школьников и взрослых, которые рассказывают о нашей истории, причем в очень увлекательном формате, — сказал глава Крымской митрополии.
Кроме того, он добавил, что такой же проект, возможно, будет реализован в «Артеке».
В стране уже открыли 26 таких парков. Причем два последних возвели в Луганске и Мелитополе.
Фото: kuda-spb.ru
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С тегами: музеи в Крыму