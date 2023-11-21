В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей

На территории Мемориального сквера «Картофельный городок», созданного по инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, открылся музей памяти узников нацистского пересыльного лагеря для советских военнопленных «Дулаг 241».

Как сообщает пресс-служба Госсовета РК, в сборе музейной коллекции активное участие принимали историки, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, родственники узников, приехавшие на открытие музея из Астрахани и Дагестана. В экспозиции представлены документы военных лет, личные архивы, фотографии, письма, воспоминания и картины бывших узников. Всего более 150 экспонатов.

По словам главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова, экскурсии в музее будут проводить студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под руководством доктора исторических наук, доцента кафедры истории Владимира Полякова.

К нашей инициативе по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны активно присоединяются крымчане. Конечно, мы поддерживаем такие намерения. Для нас они — очередное подтверждение того, что крымчане дорожат своим прошлым, стремятся передавать свои знания новым поколениям граждан России, — отметил Владимир Константинов, заверив, что «мы продолжим делать всё от нас зависящее для того, чтобы сохранялась память о Великой Отечественной войне, о Героях, отдавших свои жизни за наше мирное небо».

Присутствовавший на церемонии открытия первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что время не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашего Отечества, память о подвиге нашего народа — священна.

Место для размещения музея памяти предоставил собственник здания Виктор Кисиленко — сын узника «Картофельного городка».

СПРАВКА: В Симферополе, на ул. Жени Жигалиной с ноября 1941-го по апрель 1944 года действовал нацистский фильтрационный лагерь «Картофельный городок», через его ужасы прошли 144 тысячи мирных жителей и военнопленных, которых захватчики уничтожали самыми зверскими способами. На этом месте в мае 2023 года открыт мемориальный сквер «Картофельный городок» в память о погибших советских военнопленных.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.