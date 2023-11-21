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В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:01 21.11.2023

На территории Мемориального сквера «Картофельный городок», созданного по инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, открылся музей памяти узников нацистского пересыльного лагеря для советских военнопленных «Дулаг 241».

В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

Как сообщает пресс-служба Госсовета РК, в сборе музейной коллекции активное участие принимали историки, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, родственники узников, приехавшие на открытие музея из Астрахани и Дагестана. В экспозиции представлены документы военных лет, личные архивы, фотографии, письма, воспоминания и картины бывших узников. Всего более 150 экспонатов.

В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

По словам главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова, экскурсии в музее будут проводить студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова под руководством доктора исторических наук, доцента кафедры истории Владимира Полякова.

К нашей инициативе по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны активно присоединяются крымчане. Конечно, мы поддерживаем такие намерения. Для нас они — очередное подтверждение того, что крымчане дорожат своим прошлым, стремятся передавать свои знания новым поколениям граждан России, — отметил Владимир Константинов, заверив, что «мы продолжим  делать всё от нас зависящее для того, чтобы сохранялась память о Великой Отечественной войне, о Героях, отдавших свои жизни за наше мирное небо».

В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

Присутствовавший на церемонии открытия первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что время не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашего Отечества, память о подвиге нашего народа — священна.

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Место для размещения музея памяти предоставил собственник здания Виктор Кисиленко — сын узника «Картофельного городка».

В Симферополе, на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» открылся музей  

СПРАВКА: В Симферополе, на ул. Жени Жигалиной с ноября 1941-го по апрель 1944 года действовал нацистский фильтрационный лагерь «Картофельный городок», через его ужасы прошли 144 тысячи мирных жителей и военнопленных, которых захватчики уничтожали самыми зверскими способами. На этом месте в мае 2023 года открыт мемориальный сквер «Картофельный городок» в память о погибших советских военнопленных.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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