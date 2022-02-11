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В Симферополе началась расчистка русла реки Салгир

В Симферополе началась расчистка русла реки Салгир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 11.02.2022

В Симферополе работники МБУ «Город» приступили к комплексной уборке русла реки Салгир. По информации руководителя учреждения Антона Гумена, механизированное звено приступило к регулярной полной очистке русла на участке от улицы Гурзуфской и направляется вниз по течению.

В рамках содержания русла реки Салгир проводится санитарная очистка от бытового мусора, веток, наносов грунта. Для очистки проблемных зон создано одно механизированное звено и бригада, которые занимаются непосредственно данным видом работ. Сегодня убрана площадь порядка 1500 квадратных метров, – рассказал Антон Гумен.

Он также отметил, что полноценно к работам по поддержанию оптимального санитарного состояния реки учреждение приступит с наступлением весны, начиная от улицы Гурзуфской по течению Салгира до выхода реки за территорию города.

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