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В Симферополе начали очистку Даниловского пруда

В Симферополе начали очистку Даниловского пруда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 12:33 15.11.2023

Коммунальщики начали работы по очистке Даниловского пруда в Симферополе. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По его информации, задействована специальная техника.

Работы производятся с помощью специализированной техники Ленинского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», которая очищает водоем от сорняковой растительности. Пруд будет очищен от тины, зарослей камышей и другой растительности. Контролирую этот процесс лично, — отметил Афанасьев, проиллюстрировав сообщение о начале работ фото.

В Симферополе начали очистку Даниловского пруда

Даниловский пруд расположен на перекрестке ул. Данилова и Севастопольской. Здесь берет начало река Славянка, которая протекает по территории Симферополя. Исток реки представляет собой источник Бор-Чокрак. Немецкий ученый и путешественник Петр Паллас упоминает существовавший от источника с Ханских времен водопровод, проведенный подземными трубами, возобновленный в 1795 году и вскоре вновь разрушенный и называет речку маленьким болотистым ручейком. На месте выхода вод на поверхность расположен пруд. Старожилы рассказывают, что еще  80-х годах прошлого века поговаривают, что в 80-х гг. здесь плавали лебеди, а территория вокруг пруда была любимым местом отдыха симферопольцев. Постепенно все пришло в запущение. Очистку пруда городские власти планировали еще в 2020 году, потом переносили сроки – то денег в бюджете Симферополя не хватало, то не ко времени все это было.

В Симферополе начали очистку Даниловского пруда

 

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