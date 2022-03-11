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В Симферополе – новые запретные для парковки зоны. Список

В Симферополе – новые запретные для парковки зоны. Список

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:16 11.03.2022

В Симферополе на ряде автомобильных дорог до конца марта планируется разместить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом сообщает администрация крымской столицы.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится запрет остановки транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог города Симферополя:

  1. Проезд от улицы Киевская до улицы Фрунзе (сторона здания № 22 по ул. Киевская).
  2. Улица Козлова — от улицы Клары Цеткин до улицы Караимская (сторона зданий №№ 36, 28 по ул. Козлова).
  3. Улица Клары Цеткин – улица Тарвацкого от улицы Козлова до улицы Субхи (сторона здания № 41 по ул. Козлова).
  4. Улица Лизы Чайкиной — от улицы Куйбышева до улицы Стрелковая (сторона здания № 166 по ул. Куйбышева).
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Администрация Симферополя просит жителей и гостей города учитывать указанную информацию при планировании передвижения по данным участкам улично-дорожной сети.

 

 


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