В Симферополе – новые запретные для парковки зоны. Список

В Симферополе на ряде автомобильных дорог до конца марта планируется разместить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом сообщает администрация крымской столицы.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится запрет остановки транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог города Симферополя:

Проезд от улицы Киевская до улицы Фрунзе (сторона здания № 22 по ул. Киевская). Улица Козлова — от улицы Клары Цеткин до улицы Караимская (сторона зданий №№ 36, 28 по ул. Козлова). Улица Клары Цеткин – улица Тарвацкого от улицы Козлова до улицы Субхи (сторона здания № 41 по ул. Козлова). Улица Лизы Чайкиной — от улицы Куйбышева до улицы Стрелковая (сторона здания № 166 по ул. Куйбышева).

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города учитывать указанную информацию при планировании передвижения по данным участкам улично-дорожной сети.

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