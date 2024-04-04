В Симферополе орудуют мошенники-«газовщики». Администрация крымской столицы предупреждает

В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене и установке газовых счетчиков и другого оборудования фирмами, не имеющими на это законных прав. Об этом сообщает администрация крымской столицы и предостерегает горожан:

Следует воздержаться от общения с такого рода «фирмами», нельзя допускать к своему газопотребляющему оборудованию «специалистов», не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети». Специалисты ГУП РК «Крымгазсети», выезжающие на техническое обслуживание оборудования, одеты в специализированную одежду с логотипом организации, каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.

Информацию о лицензированных компаниях, имеющих право на выполнение работ по газификации и установке дополнительного оборудования можно получить по телефону «горячей» линии ГУП РК «Крымгазсети»: 8 800 506-00-04.