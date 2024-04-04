Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Симферополе орудуют мошенники-«газовщики». Администрация крымской столицы предупреждает
актуально в республике
В Симферополе орудуют мошенники-«газовщики». Администрация крымской столицы предупреждает
Фото: pxhere.com

В Симферополе орудуют мошенники-«газовщики». Администрация крымской столицы предупреждает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 13:15 04.04.2024

В Симферополе участились случаи навязывания услуг по замене и установке газовых счетчиков и другого оборудования фирмами, не имеющими на это законных прав. Об этом сообщает администрация крымской столицы и предостерегает горожан:

Следует воздержаться от общения с такого рода «фирмами», нельзя допускать к своему газопотребляющему оборудованию «специалистов», не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети».

Специалисты ГУП РК «Крымгазсети», выезжающие на техническое обслуживание оборудования, одеты в специализированную одежду с логотипом организации, каждый сотрудник имеет при себе удостоверение личности с фотографией, печатью организации и подписью руководителя.

В Симферополе орудую мошенники-«газовщики». Администрация крымской столицы предупреждает

Информацию о лицензированных компаниях, имеющих право на выполнение работ по газификации и установке дополнительного оборудования можно получить по телефону «горячей» линии ГУП РК «Крымгазсети»: 8 800 506-00-04.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Симферополь

Комментарии для сайта Cackle
Симферополь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.