В Симферополе открыли музей боевой славы имени героя-афганца Александра Гусева

В день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна состоялось открытие музея боевой славы имени крымчанина, участника Афганской войны, ополченца периода Крымской весны и войны в Донбассе Александра Юрьевича Гусева.

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, инициатива создания музея «принадлежит нашим активистам, участникам Афганской войны».

Важно отметить, что музей посвящён не только событиям в Афганистане. Здесь представлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, собраны уникальные вещи с фронтов Специальной военной операции. Убежден, что проведение экскурсий, открытых уроков в музее положительно скажется на воспитании наших детей как граждан России — патриотов своей Родины, — сказал Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.