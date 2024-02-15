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В Симферополе открыли музей боевой славы имени героя-афганца Александра Гусева

В Симферополе открыли музей боевой славы имени героя-афганца Александра Гусева

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 21:24 15.02.2024

В день 35-летия вывода советских войск из Афганистана в Симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна состоялось открытие музея боевой славы имени крымчанина, участника Афганской войны, ополченца периода Крымской весны и войны в Донбассе Александра Юрьевича Гусева.

https://ruinformer.com/page/gubernator-sevastopolja-poobeshhal-ne-zakryvat-territorijunbsphersonesa

По словам председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, инициатива создания музея «принадлежит нашим активистам, участникам Афганской войны».

https://ruinformer.com/page/gubernator-sevastopolja-poobeshhal-ne-zakryvat-territorijunbsphersonesa

Важно отметить, что музей посвящён не только событиям в Афганистане. Здесь представлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны, собраны уникальные вещи с фронтов Специальной военной операции. Убежден, что проведение экскурсий, открытых уроков в музее положительно скажется на воспитании наших детей как граждан России — патриотов своей Родины, — сказал Владимир Константинов.

https://ruinformer.com/page/gubernator-sevastopolja-poobeshhal-ne-zakryvat-territorijunbsphersonesa

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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