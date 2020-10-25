В Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану

25 октября в крымской столице торжественно открыли памятник дважды Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР Амет-Хану Султану.

В мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня рождения Амет-Хана Султана, приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек, председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, член президиума центрального совета Российского военно-исторического общества Александр Барков, депутат крымского парламента Чингиз Якубов, руководство города, представители общественных организаций и многие другие.

Приветствие от имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова передал его заместитель Кирилл Степанов.

Глубоко символично, что памятник Амет-Хану Султану возведен в год его столетия и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важно всегда помнить, что Великая Победа одержана не только силой оружия, но и благодаря силе духа многонационального советского народа, героизму, бесстрашию и отваге таких воинов, как Амет-Хан Султан, — говорится в приветствии.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Аксёнов отметил, что «сегодня знаменательное событие – открытие памятника выдающемуся человеку, нашему земляку, человеку, который прославил своё имя и свою профессию».

Есть такие люди, вся жизнь которых является примером служению Родине и своему народу – такой человек Амет-Хан Султан. Гордимся, что у многонационального советского народа, у Крыма есть такие сыновья, — подчеркнул он, выразив благодарность Военно-историческому обществу России, за средства которого, в большей степени, было профинансировано создание монумента.

Сергей Аксёнов выразил уверенность, что памятник достойно украсит Симферополь, станет одним из важнейших культурных достояний крымской столицы, вечным символом мужества и славы легендарного летчика.

В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что открытие памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану — знаковое событие, благодаря которому мы вновь вспоминаем о великих подвигах воинов, освободивших мир от фашизма и прославивших советский народ на века.

Среди этих настоящих патриотов, бойцов и командиров Красной армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла — скромный человек, ставший легендарным летчиком-истребителем, — Амет-Хан Султан. Его смелость и отвага, героизм и мужество, беззаветная преданность Родине позволили приблизить Великую Победу, а его имя навечно вписано в летопись Великой Отечественной войны, историю мировой и отечественной авиации, — сказал парламентарий.

В ходе мероприятия было отмечено, что за годы войны гвардии майор Амет-Хан Султан провел в небе 4237 часов, совершил 603 боевых вылета, провел 152 воздушных боя, в которых 30 самолетов противника уничтожил лично и 19 – в составе группы. Отдельно следует подчеркнуть, что прославленный летчик-истребитель вошел в десятку лучших летчиков военного времени.

После торжественного открытия состоялась церемония возложения цветов. При этом мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

СПРАВКА. Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы, в рамках которого состоялось открытие памятника к 100-летию Амет-Хана Султана. В честь юбилея крымскотатарская общественность совместно с администрацией города Симферополя обратились в Российское военно-историческое общество с инициативой установки памятника Амет-Хану Султану. Воплотил образ Героя в бронзе местный художник-скульптор Айдар Алиев. Высота бронзовой фигуры 3 м. и гранитного постамента 2.2 м. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом. Благоустройство прилегающей территории выполнено при сотрудничестве местных властей и инвесторов.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.