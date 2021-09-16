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В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 19:11 16.09.2021

В Симферополе прошла торжественная церемония открытия памятника советской разведчице, участнице Великой Отечественной войны, Герою России Алиме Абденановой. Памятник установлен на территории Симферопольской средней общеобразовательной школы № 44, носящей имя легендарной разведчицы.

Она действительно сильный человек. Несмотря на молодость, она вытерпела все пытки и муки фашистов. Важно, что памятник установлен на территории школы. Дети хоть один раз, но спросят про жизнь Алиме Абденановой, подвиг которой достоин памяти и уважения. Это пример героизма, проявленный в годы Великой Отечественной войны, — сказал в ходе церемонии открытия памятника спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

В открытии памятника также приняли участие вице-спикер Госсовета РК Эдип Гафаров, депутаты крымского парламента Валерий Аксенов, Алексей Черняк и Чингиз Якубов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, руководство города, учащиеся Симферопольской средней общеобразовательной школы № 44.

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

Памятник установлен в рамках проекта «Аллея героев российской славы» по инициативе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Участники мероприятия возложили цветы к монументу.

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

Напомним, Алиме Абденанова удостоена ордена Красного Знамени. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 1 сентября 2014 года Владимир Путин подписал указ о присвоении военной разведчице звания Героя России посмертно.

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

В Симферополе открыли памятник Герою России Алиме Абденановой  

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