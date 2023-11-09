В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

В Симферополе сегодня прошла церемония открытия памятника российскому политическому и общественному деятелю Кириллу Стремоусову.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории.

Кирилл Стремоусов сплотил вокруг себя единомышленников, которые продолжают бороться за будущее нашей великой России, в момент истины, который является одним из главных в новейшей истории, – сказал Леонид Слуцкий.

Обращаясь к присутствующим, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что таких людей, как Кирилл Сергеевич, в которых буквально горит жизнь, не много.

Он был настоящим товарищем и надежным соратником, на которого можно было положиться. В сложные времена таких людей, ярких, с самоотдачей и готовностью к самопожертвованию, не хватает. Уверен, что дети Кирилла Сергеевича всегда будут помнить и гордиться тем, какую роль сыграл их отец в возвращении наших родных, исторических регионов в Россию. Ребятам действительно есть, на кого равняться. Память о Кирилле Сергеевиче Стремоусове всегда будет жить в наших сердцах, – сказал Глава Крыма и поблагодарил Леонида Слуцкого и депутатский корпус за поддержку, оказываемую семье Кирилла.

Также к присутствующим обратились председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, мать и вдова Кирилла Стремоусова.

Чин освящения памятника провел настоятель Петропавловского кафедрального собора города Симферополя, секретарь Крымской митрополии протоиерей Александр Якушечкин. После завершения церемонии состоялось возложение цветов к памятнику.

СПРАВКА: Кирилл Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. С апреля 2022 года исполнял обязанности заместителя Главы Военно-гражданской администрации Херсонской области. В октябре 2022 года стал заместителем врио губернатора Херсонской области. 9 ноября 2022 года погиб в ДТП. Указом Президента Владимира Путина награжден орденом Мужества (посмертно).

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.