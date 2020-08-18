В Симферополе открыт памятник погибшим сотрудникам ОМОН «Беркут»

В Симферополе, на территории отряда мобильного особого назначения (ОМОН) «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю состоялась церемония открытия памятника сотрудникам спецподразделения, погибшим при исполнении служебного долга.

Инициатором установки нового памятника стал начальник ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю, генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский, поддержал идею глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В своей композиции скульптор Николай Феодориди изобразил летящих белых лебедей, символизирующих души погибших бойцов.

В церемонии открытия памятника приняли участие заместители начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор полиции Александр Пляскин и полковник Игорь Назаренко, личный состав ОМОН «Беркут». Собравшиеся почтили память павших товарищей минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Люди живы, когда о них помнят и пока о них помнят! В спецназе за все время существования не было людей брошенных и забытых, поэтому чтить и помнить своих боевых товарищей – это долг любого спецназовца, — обратился к участникам церемонии генерал-майор полиции Александр Пляскин.

За свой боевой путь крымский ОМОН «Беркут» потерял четырех сотрудников. 8 сентября 1994 года при задержании особо опасного вооруженного преступника в селе Осовины (в Ленинском районе Крыма) погибли старший сержант милиции Кузнецов Андрей Анатольевич и старшина милиции Поривай Максим Евгеньевич. 27 декабря 1995 года при выполнении задач по охране общественного порядка и безопасности граждан в Симферополе погиб младший сержант милиции Сережкин Сергей Николаевич. 18 февраля 2014 года при выполнении задач по пресечению массовых беспорядков в Киеве погиб старший прапорщик милиции Федюкин Андрей Васильевич.

Фото: Антон Кузнецов, Роман Колесников.