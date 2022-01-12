В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучшая витрина «Новый год – 2022»

В Симферополе подведены итоги новогоднего конкурса среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на лучшую витрину «Новый год – 2022».

С целью сохранения традиций празднования Нового года и Рождества Христова и создания праздничной атмосферы в столице Крыма, администрация города провела конкурс, в рамках которого рассматривалось праздничное оформление фасадов зданий, витрин, витражей, обеспечение качественной работы световой рекламы и вывесок, тематическое оформление входных групп и прилегающих территорий, художественное оформление торговых залов.

На странице администрации ВКонтакте прошёл опрос среди жителей и гостей столицы по определению лучших предприятий, — напомнили в администрации крымской столицы.