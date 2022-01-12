В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучшая витрина «Новый год – 2022»

В Симферополе подведены итоги новогоднего конкурса среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на лучшую витрину «Новый год – 2022».
С целью сохранения традиций празднования Нового года и Рождества Христова и создания праздничной атмосферы в столице Крыма, администрация города провела конкурс, в рамках которого рассматривалось праздничное оформление фасадов зданий, витрин, витражей, обеспечение качественной работы световой рекламы и вывесок, тематическое оформление входных групп и прилегающих территорий, художественное оформление торговых залов.
На странице администрации ВКонтакте прошёл опрос среди жителей и гостей столицы по определению лучших предприятий, — напомнили в администрации крымской столицы.
В новогоднем конкурсе приняли участие 27 предприятий. Всего участие в голосовании приняли более 400 пользователей сети, которые определили ТОП 5 победителей на статус лучшей витрины «Новый год – 2022». В пятёрку лучших вошли: «Новацентр», «Jeepster», «Красотка», «BeMine» и «23 CafeBoulangerie».
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