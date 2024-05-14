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В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Симферополь, Экология Крыма 15:16 14.05.2024

В Симферополе  проводится химическая обработка очагов произрастания амброзии. Сегодня работы ведутся в микрорайоне «Каменка».

 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

Подрядной организацией используются сертифицированные средства, которые эффективно уничтожают опасный аллерген, — отметили в городской администрации.

 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

Амброзия полыннолистная – растение из категории карантинных сорняков, вызывающее стойкие аллергические реакции, поллинозы и сенную лихорадку. Имеет хорошо развитую корневую систему и основной стержневой корень, который углубляется под землю на 3-4 м.

 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

Амброзию с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Хорошо известно, что пыльца амброзии вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом, больше известное в народе под названием сенная лихорадка. В период цветения амброзии от этого заболевания страдает огромная часть населения. У людей снижается трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, появляются насморк и слезотечение, развивается астма.

 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

Массовые всходы амброзии появляются в мае, поэтому химобработка ведется именно сейчас.

 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

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