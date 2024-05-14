 В Симферополе продолжается ликвидация очагов амброзии

В Симферополе проводится химическая обработка очагов произрастания амброзии. Сегодня работы ведутся в микрорайоне «Каменка».

Подрядной организацией используются сертифицированные средства, которые эффективно уничтожают опасный аллерген, — отметили в городской администрации.

Амброзия полыннолистная – растение из категории карантинных сорняков, вызывающее стойкие аллергические реакции, поллинозы и сенную лихорадку. Имеет хорошо развитую корневую систему и основной стержневой корень, который углубляется под землю на 3-4 м.

Амброзию с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Хорошо известно, что пыльца амброзии вызывает заболевание людей амброзийным поллинозом, больше известное в народе под названием сенная лихорадка. В период цветения амброзии от этого заболевания страдает огромная часть населения. У людей снижается трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, появляются насморк и слезотечение, развивается астма.

Массовые всходы амброзии появляются в мае, поэтому химобработка ведется именно сейчас.