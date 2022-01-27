В Симферополе продолжается уборка от снега

В Симферополе сотрудники МБУ «Город» в ежедневном режиме продолжают ликвидацию последствий ухудшения погодных условий. Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен. По его информации, на улицы города сегодня с раннего утра вышли 260 дворников и 7 единиц специализированной техники.

Работники «Города» на сегодняшний день провели большую работу по уборке улично-дорожной сети города от снега, а также противогололёдной обработке. Предприятие делает всё возможное для обеспечения комфортного передвижения водителей и пешеходов. Тем не менее, прошу всех жителей нашего города быть осторожными и обязательно соблюдать правила безопасности в зимний период, – отметил Антон Гумен.

В ночную смену по маршрутам работали 10 комбинированных дорожных машин. Для обработки проезжей части использовано 60 тонн противогололёдного реагента «Бионорд». В течение дня также будет проводиться подвоз реагента в специальные контейнеры для использования дворниками.

Напомним, в пятницу и субботу в Крыму ожидаются сильные снегопады.

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