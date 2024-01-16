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В Симферополе проходит экологическая акция «Ёлковорот»

В Симферополе проходит экологическая акция «Ёлковорот»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Симферополь, Экология Крыма 13:54 16.01.2024

В Симферополе только в первый день экологической акции «Ёлковорот» собрано более 200 ёлок, сосен — хвойных новогодних деревьев для дальнейшей переработки. Об этом рассказала куратор проекта Вероника Белякова.

Весь объём собранных деревьев будет отправлен на переработку. Это полезно тем, что такой ценный ресурс, как хвоя, может быть использован повторно. Также правильная переработка благотворно сказывается на окружающей среде. Она не загрязняется вредным газом — метаном, который образуется при гниении хвойных деревьев, — пояснила она.

В Симферополе проходит экологическая акция «Ёлковорот»

Переработанные новогоднтие деревья могут стать эфирными маслами и гидролатами, экологическими удобрениями и компостом, мульчей и могут служить подкормом или подстилками для животных.

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Акция будет продолжена. В Симферополе 21 и 28 января с 11:00 до 15:00 будет работать 20 точек приёма хвойных деревьев. Главное требование – растение должно быть очищено от украшений, гирлянд, полиэтилена и гвоздей.

В Симферополе проходит экологическая акция «Ёлковорот»

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