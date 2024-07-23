В Симферополе расчищают русло реки Салгир

В Симферополе коммунальные службы приступили к очистке русла реки Салгир. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. Работы ведутся вниз по течению – от пгт Комсомольское.

Приступили к очистке русла реки Салгир совместно с коллегами из Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Начали от СНТ Энергетик, продолжим уборку дальше по руслу — до пгт Комсомольское. Как я уже говорил, есть проблемы в части доступа к некоторым участкам реки. Совместно с коллегами решение найдено, а значит русло будет очищено от мусора, намывов, веток, – рассказал Михаил Афанасьев.