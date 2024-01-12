В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Снегопад для южного города всегда испытание. Тем более для такого делового и суетного как Симферополь. По информации главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева, сегодня ночью дороги обрабатывали 14 комбинированных дорожных машин (КДМ). С утра работают 11 экипажей.

Однако не все улицы города обработаны. С утра зафиксировано несколько «скользких» ДТП. В том числе с участием общественного транспорта.

Не лучше – на тротуарах. В травмпункте 6-й горбольницы – десятки пациентов после падений на льду.

В противогололедной уборке задействованы более 500 дворников. Активно к этой работе подключились управляющие компании. Все коммунальщики обеспечены необходимым — инвентарем, спецодеждой, посыпочным материалом, — отметил Афанасьев.

Он также обратился к автовладельцам с просьбой не парковаться на проезжей части, а также не препятствовать экипажам коммунальной техники. Есть улицы, где КДМ никак не проехать.

Фото: ВК М.Афанасьев, Telegram-канал Крым Оперативный, ВК Автопартнер Крым.