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В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма, Симферополь 13:11 12.01.2024

Снегопад для южного города всегда испытание. Тем более для такого делового и суетного как Симферополь. По информации главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева, сегодня ночью дороги обрабатывали 14 комбинированных дорожных машин (КДМ). С утра работают 11 экипажей.

 В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Однако не все улицы города обработаны. С утра зафиксировано несколько «скользких» ДТП. В том числе с участием общественного транспорта.

 В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Не лучше – на тротуарах. В травмпункте 6-й горбольницы – десятки пациентов после падений на льду.

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 В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

В противогололедной уборке задействованы более 500 дворников. Активно к этой работе подключились управляющие компании. Все коммунальщики обеспечены необходимым — инвентарем, спецодеждой, посыпочным материалом, — отметил Афанасьев.

 В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Он также обратился к автовладельцам с просьбой не парковаться на проезжей части, а также не препятствовать экипажам коммунальной техники. Есть улицы, где КДМ никак не проехать.

 В Симферополе расчищают улицы и тротуары от снега и льда. «С переменным успехом»

Фото: ВК М.Афанасьев, Telegram-канал Крым Оперативный, ВК Автопартнер Крым.

 

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