 В Симферополе реальный срок получил любитель, дважды попавшийся пьяный за рулем

В Симферополе осужден житель города за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), — сообщили в крымской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, однако, в марте 2020 года допустил повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Симферополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2,5 года, — отметили в прокуратуре.

Интересно, что по совокупности приговоров горе-водителю окончательно назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, с отбыванием наказания в колонии — поселении.