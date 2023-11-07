В Симферополе с 8 ноября возобновляется отопительный сезон

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил о начале отопительного сезона в многоквартирных домах:

Отопительный сезон в многоквартирных домах начнётся с 8 ноября. Соответствующие службы уже начали подготовку.

Напомним, из-за теплой погоды отопительный сезон в октябре был приостановлен. И не то чтобы ноябрь будет промозглым и холодным, нет, крымчан ждет еще один относительно теплый осенний месяц. Ни снега, ни морозца не предвидится. Но… как-то неуютно и сыро все-таки без отопления. В ближайший четверг, например, по прогнозу дожди, с ночной температурой воздуха +5 С, дневной +13 С. Так что возобновление отопительного сезона – даже не календарное, или погодно-вынужденное, а просто вполне логичное и разумное решение.