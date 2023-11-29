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В Симферополе с начала года из аварийного жилья переселили 169 человек
Фото: ЦУР РК

В Симферополе с начала года из аварийного жилья переселили 169 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:51 29.11.2023

До конца текущего года администрация крымской столицы планирует предоставить жителям аварийного жилья еще 19 квартир. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

К сожалению, объем расселения в этом году не достигает 100%. Поэтому, конечно, мы будем эту работу продолжать, – отметил Михаил Афанасьев.

В следующем году запланировано предоставление 83 жилых помещений для переселения из аварийного жилья.

Также, по словам Михаила Афанасьева, в городе активно ведется работа по обеспечению жильем детей-сирот.

У нас более 400 граждан этой категории стоят в очереди на получение жилья. В этом году мы приобрели для них 43 квартиры. Хочу отметить, что более 100 миллионов рублей ежегодно мы дофинансируем по данному вопросу из муниципального бюджета, и будем продолжать эту работу. Темпы взяли хорошие, поэтому ставим перед собой цель в 2024 году максимально закрыть вопрос с обеспечением жильем детей-сирот, – рассказал глава администрации Симферополя.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Михаил Афанасьев рассказал о ликвидации последствий непогоды, ремонте дорог, благоустройстве общественных территории и планах города на празднование Нового года.

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Полная запись эфира доступна по ссылке.

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