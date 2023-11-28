В Симферополе сегодня убрали почти сотню поваленных ветром деревьев

В Симферополе коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. По информации главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева, за сегодня проведены работы по спилу 94 деревьев. В полном объеме восстановлено уличное освещение. Выполнены работы по ремонту 7 кровель в МКД. Работа котельных восстановлена. Основная проблема — электроснабжение ряда микрорайонов. Аварии еще не устранены.

Первое, что хочется сказать — спасибо всем, кто задействован в этих работах! Сегодня к коммунальщикам присоединились волонтеры, члены Молодежного совета, неравнодушные. Спасибо за ваш труд! Второе — у нас остается открытым проблемный вопрос отсутствия электроэнергии в некоторых микрорайонах города. Вижу Ваши сообщения по Каменке, Фонтанам, центральному району города. Все заявки находятся в работе у специалистов ГУП РК «Крымэнерго». Прошу отнестись с пониманием, — обратился к горожанам Михаил Афанасьев.

На видео – как волонтеры помогают наводить порядок в симферопольском парке им. Гагарина.