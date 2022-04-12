В Симферополе школьники наводят порядок на местах воинских захоронений

В Симферополе учащиеся 28-й школы провели уборку на местах воинских захоронений, над которыми шефствует образовательное учреждение.

В преддверии Дня освобождения Симферополя от фашистских захватчиков симферопольские школьники вышли на уборку воинских захоронений, а также навели порядок на прилегающей территории, — рассказали в администрации крымской столицы.

Принимая участие в эколого-патриотической акции, юные активисты убрали бытовой мусор и листву, обрезали сухие ветки, привели в соответствующий вид обелиски и памятники.

Фото: администрация Симферополя.