В Симферополе скандал с приютом для бездомных животных

В Симферополе не удалось в срок возвести приют для бездомных животных, поэтому ответственные за строительство чиновники должны быть уволены по результатам расследования правоохранителей. Об этом заявил депутат Госдумы, глава парламнтского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Построена только первая очередь, несмотря на то, что сумма выделена существенная… Все данные в прокуратуру передали, потому что мы считаем, что должны быть уволены те чиновники, которые сорвали эти сроки. Приют – это не бином Ньютона, а быстровозводимое сооружение… У вас Крымский мост быстрее построили, а приюта все еще нет, — цитирует Бурматова РИА Новости Крым.
По его данным, около 14 тысяч животных в республике нуждаются в размещении в приюте. И эту проблему одним приютом не решить.
Ранее глава администрации Симферополя (тогда) Наталья Маленко заявляла, что строительство приюта для бездомных животных завершится до конца года. На эти цели в бюджете города предусмотрено 52 млн. рублей. Как сообщалось, приют на улице Крымской правды рассчитан на одновременное пребывание порядка 200 животных.
Интересно, что на первый этап строительства подрядчику сначала было выделено 32 млн. рублей, а затем и еще 20. Контроль стройки еще год назад вели и администрация Симферополя, и Общественная палата Крыма. Потом речь шла о том, что стройка обойдется в 100 млн. рублей. По плану, срок завершения первого этапа работ выходил 20 декабря. Первый этап – это строительство одноэтажного здания общей площадью в 167 кв. метров и крытых вольеров площадью в 855 кв. метров, рассчитанных на 148 особей.