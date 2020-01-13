В Симферополе скандал с приютом для бездомных животных

В Симферополе не удалось в срок возвести приют для бездомных животных, поэтому ответственные за строительство чиновники должны быть уволены по результатам расследования правоохранителей. Об этом заявил депутат Госдумы, глава парламнтского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Построена только первая очередь, несмотря на то, что сумма выделена существенная… Все данные в прокуратуру передали, потому что мы считаем, что должны быть уволены те чиновники, которые сорвали эти сроки. Приют – это не бином Ньютона, а быстровозводимое сооружение… У вас Крымский мост быстрее построили, а приюта все еще нет, — цитирует Бурматова РИА Новости Крым .

По его данным, около 14 тысяч животных в республике нуждаются в размещении в приюте. И эту проблему одним приютом не решить.

Ранее глава администрации Симферополя (тогда) Наталья Маленко заявляла, что строительство приюта для бездомных животных завершится до конца года. На эти цели в бюджете города предусмотрено 52 млн. рублей. Как сообщалось, приют на улице Крымской правды рассчитан на одновременное пребывание порядка 200 животных.