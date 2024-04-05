В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

Студенты и преподаватели Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша приняли участие в акции, приуроченной к 80-летию освобождения Симферополя. Об этом сообщила начальник управления культуры и культурного наследия администрации крымской столицы Аурика Грекул.

Мероприятие организованно администрацией города Симферополя совместно с Крымским художественным училищем имени Н.С. Самокиша при поддержке министерства культуры РК.

В работах по обновлению воинских монументов принимают участие сотрудники администрации города Симферополя, студенты и преподаватели Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша. Общими усилиями они обновляют надписи и рисунки на одиночных и братских могилах советских воинов, расположенных на Воинском кладбище Симферополя.

Студенты Крымского художественного училища из года в год поддерживают состояние памятников. Данная акция приурочена к годовщине освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Ребята традиционно участвуют в подобных патриотических мероприятиях. Работы будут завершены в ближайшее время, — отметила Аурика Грекул.

Фото: администрация Симферополя.