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В Симферополе студенты ского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:16 05.04.2024

Студенты и преподаватели Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша приняли участие в акции, приуроченной к 80-летию освобождения Симферополя. Об этом сообщила начальник управления культуры и культурного наследия администрации крымской столицы Аурика Грекул.

В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

Мероприятие организованно администрацией города Симферополя совместно с Крымским художественным училищем имени Н.С. Самокиша при поддержке министерства культуры РК.

В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

В работах по обновлению воинских монументов принимают участие сотрудники администрации города Симферополя, студенты и преподаватели Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша. Общими усилиями они обновляют надписи и рисунки на одиночных и братских могилах советских воинов, расположенных на Воинском кладбище Симферополя.

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В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

Студенты Крымского художественного училища из года в год поддерживают состояние памятников. Данная акция приурочена к годовщине освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. Ребята традиционно участвуют в подобных патриотических мероприятиях. Работы будут завершены в ближайшее время, — отметила Аурика Грекул.

В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

В Симферополе студенты Крымского художественного училища обновили монументы на Воинском кладбище

Фото: администрация Симферополя.

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