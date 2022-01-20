В Симферополе торопятся очистить улицы от снега и льда

На смену короткой оттепели придет морозец.

В Симферополе короткая оттепель, но уже завтра к вечеру снова «прихватит» легкий морозец, возможны осадки (снег с дождем, снег). Словом, не самые комфортные условия для автомобилистов. Городские коммунальные службы усиленно очищают улицы крымской столицы от снега и наледи.

Основной акцент сегодня сделан на уборку пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта от образовавшейся корки, – рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, в работе задействованы около 300 человек — это 240 сотрудников отдела санитарной очистки и дополнительно 50 человек из смежных отделов.

Очищаем, посыпаем реагентом для удобства прохода жителей и гостей столицы. Наряду с этим в содержании улично-дорожной сети у нас задействовано 12 экипажей коммунально-дорожных машин в ночную смену и 7 экипажей в дневную смену. Плюс днем работает специализированная техника, которая осуществляет расчистку, погрузку и вывоз наледи и снега, — отметил Антон Гумен.

За ночь для обработки дорожного покрытия было израсходовано около 55 тонн реагента. В первую очередь, обработаны подъёмы и спуски, перекрёстки и другие аварийно опасные места.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, за сегодняшний день от граждан поступило 4 обращения, связанные с отсутствием противогололедной обработки на объектах улично-дорожной сети.

Администрация Симферополя напоминает, при возникновении аварийных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонам: 60-49-09 (код города 3652), +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

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