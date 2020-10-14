В Симферополе устанавливают памятник Амет-Хану Султану

14 октября в Симферополе состоялось выездное совещание по вопросу установки памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. Монумент устанавливают в сквере между переулком Пионерским и проспектом Кирова. Согласно замыслу скульптора Айдера Алиева, дважды Герой Советского Союза, прославленный крымчанин Амет-Хан Султан будет представлен в полный рост в форме советского лётчика. Что сделано на сегодня?

Приведены в соответствие рекламные конструкции, находящиеся на фасаде здания, проведены мероприятия по ограничению въезда на территорию будущего сквера. Также были демонтированы нестационарные торговые объекты, проведён снос аварийных деревьев. Подрядчик завершает облицовку монумента и монтаж электросетей, ведётся подсыпка грунта в газоны, рабочие заканчивают мощение тротуарной плитки. В ближайшее время специалисты приступят к высадке зелёных насаждений. Контрольный срок у нас 23 октября, к этой дате планируем завершить основные работы на объекте, – уточнил первый заместитель главы администрации Сергей Бажан.

Председатель республиканского Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев сделал акцент на знаковости данного объекта.

Установка памятника находится на личном контроле Главы Республики Крым. Данный монумент имеет огромное значение для всех крымчан. Мы приложим все усилия, чтобы памятник и сквер стали новой достопримечательностью Симферополя, – сказал он.

Открытие памятника состоится 25 октября 2020 года, в день столетнего юбилея со дня рождения прославленного героя.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.