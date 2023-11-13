В Симферополе устраняют последствия непогоды

Директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен проинформировал о работе по устранению последствий непогоды в Симферополе.

За прошедшие сутки в результате штормового ветра поступило 38 обращений граждан по поваленным деревьям. В ночное время устранили 20 заявок, остальные в работе. Пострадавших нет, все последствия непогоды будут устранены в ближайшее время, — сообщил директор «Города».

По информации директора МБУ «Горсвет» Николая Коновалова, за прошедшие выходные поступило более 100 обращений по отсутствию электроэнергии. В настоящее время устранено 90% обращений, остальные 10% устранят в ближайшее время.