 В Симферополе в канун Дня города открыли обновленную Доску почета

2 июня в Симферополе, в преддверии празднования Дня города состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, общественность и «виновники торжества» — лучшие из лучших горожан и представители передовых трудовых коллективов.

От имени депутатского корпуса Республики Ефим Фикс поблагодарил симферопольцев и представителей передовых коллективов за достижения и свершения во благо родного города, пожелав им здоровья, благополучия в решении социально значимых задач по благополучию и процветанию крымской столицы.

Первый вице-спикер также передал приветственный адрес главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова, в котором в частности, сказано:

Сегодня Симферополь — это современный, комфортный для жизни город. После воссоединения Крыма с Россией крымская столица получила новый импульс для своего торгового, промышленного, логистического и социального развития. Убеждён, что со временем этот потенциал будет реализован в полном объёме. Для нас важно иметь удобную, благоустроенную столицу — лицо нашей Республики.

О развитии и перспективах крымской столицы также говорил и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Сегодня Симферополь – это динамично развивающийся административный центр республики. Я уверен, что мы способны и мы будем держать тот темп, который достоин столицы. А можем мы это сделать именно благодаря нашим жителям, которые способны на прорыв, способны сделать всё и даже больше для своего родного, любимого города, — отметил в своем выступлении Михаил Афанасьев.

В ходе торжественного мероприятия всем награждаемым были вручены дипломы и памятные подарки. Имена граждан и названия коллективов города также внесены в «Почетную Книгу города Симферополя», которая хранится в Музее истории столицы Крыма.

На городскую Доску Почета занесены жители города:

— Антипин Дмитрий Михайлович – подполковник полиции, заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по городу Симферополю;

— Баранов Дмитрий Иванович – учредитель Благотворительного фонда «Крым», член Общественного совета Симферополя;

— Волчинцева Татьяна Владимировна – председатель Совета территориального общественного самоуправления «Луговой»;

— Даценко Вячеслав Петрович – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»;

— Калиновский Олег Анатольевич – заведующий отделением анестезиологии – реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения ГБУЗ Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

— Лиманцева Светлана Сергеевна – заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Жар-птица» Симферополя;

— Ярчук Дмитрий Анатольевич – исполняющий обязанности Председателя региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз Десантников Крыма»;

— Заяц Светлана Васильевна – главный бухгалтер АО «Симферопольский комбинат хлебопродуктов»;

— Глазков Илья Сергеевич – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2».

А также трудовые коллективы Симферополя:

— Трудовой коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7», главный врач Солдатенко Светлана Вячеславовна;

— Коллектив МБОУ «Школа – лицей № 3 имени Антона Семеновича Макаренко» Симферополя, директор Гордиенко Елена Александровна;

— Трудовой коллектив Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 2 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», директор Трусов Евгений Борисович;

— Трудовой коллектив акционерного общества «Завод «ФИОЛЕНТ», генеральный директор Баталин Александр Сергеевич.

Кроме того, решением 89-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 27 апреля 2023 года за особые заслуги перед жителями городского округа в области образования, активную общественную деятельность звание «Почетный гражданин города Симферополя» присвоено Иошину Николаю Васильевичу, а знаком отличия муниципального образования «Звезда славы и почета» награжден Нестеренко Юрий Юрьевич.

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